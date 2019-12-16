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Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinden Orta Doğu açılımı

İHA

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, dünyanın önde gelen akreditasyon kuruluşlarından biri olan AACSB akreditasyonu çalışmaları kapsamında Orta Doğu Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinden Orta Doğu açılımı

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, dünyanın önde gelen akreditasyon kuruluşlarından biri olan AACSB akreditasyonu çalışmaları kapsamında Orta Doğu Zirvesi’ne konuşmacı olarak katıldı.
Başta Arap Dünyası olmak üzere 20 farklı ülkeden 110 katılımcının yer aldığı zirve Dubai’de gerçekleştirildi. SAÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Adem Akbıyık, “Yükseköğretim Kurumlarında Kıyaslamanın Önemi” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye’den tek konuşmacı olarak davet alan Dr. Öğretim Üyesi Akbıyık, Orta Doğu Zirvesi’ni ve konuşmasını değerlendirdi. Akbıyık, “İşletme Fakültesi olarak dünyanın en önemli akreditasyon kuruluşlarından, 103 yıllık bir geçmişe sahip bir akreditasyon kurumu ile çalışmaktayız. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi faaliyetlerindeki aktif çalışmalarımız ve fakülte olarak son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırım ve yenilikleri anlatmak üzere Dubai’de gerçekleştirilen Orta Doğu Zirvesi’ne konuşmacı olarak davet edildik. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Libya, Kuveyt, Umman, Fas gibi bölge ülkelerin yanı sıra bölgedeki yükseköğretim pazarında söz sahibi olmak isteyen Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden rektör, rektör yardımcıları ve dekanların katılım gösterdiği zirveye, Türkiye’den Sakarya Üniversitesi’nin dışında Bilkent, Koç, Marmara, Dokuz Eylül Üniversiteleri dekan ve dekan yardımcısı düzeyinde katılım gösterdi. Türkiye’den tek konuşmacı olarak davet edildiğimiz zirvede Türk yükseköğretim sistemi, Türk yükseköğretiminde kalite kültürü, Sakarya Üniversitesi ve İşletme Fakültesinin Türkiye’deki üniversiteler için lider rolü üzerine 1 saatlik bir konuşma gerçekleştirdik” dedi.

Sakarya Üniversitesinin tanıtımını sağlayacak
Sunum sonrasında birçok bölge okulundan tebrikler aldıklarını ve gelecek işbirlikleri için bilgi paylaşımında bulunduklarını aktaran Akbıyık, “Amerika ve Avrupa’daki işletme okullarının bütçe sorunları yaşaması nedeniyle odaklandığı bölgede yükseköğretim alanında yaşanan rekabetin akreditasyon ve uluslararasılaşma ile çözülmeye çalışılıyor. Bu nedenle, akredite üniversiteler arasında öğrenci, öğretim üyesi değişimi başta olmak üzere eğitim, araştırma ve yönetim alanlarında işbirlikleri için bu zirve gibi ortamlar oluşturuluyor. Böylesi önemli bir zirvede Türkiye’yi temsil etmek, Sakarya Üniversitesini ve İşletme Fakültesini tanıtmanın şüphesiz önemli getirileri olacaktır” diye konuştu.

SABİS’e yönelik ilgi artıyor
Konuşmasının Sakarya Üniversitesinin bölgedeki görünürlüğünü artırması adına önemli bir adım olduğunu belirten Akbıyık, “Konuşma sonrasında AACSB Dünya Başkan Yardımcısı Tim Mescon’un fakültemize yönelik övgüleri ve bilgi sistemimiz hakkındaki yorumları, birçok üniversitenin fakültemize ve bilgi sistemi SABİS’e yönelik ilgi ve alakasını artırmaktadır. Mescon’un konuşmasında İşletme Fakültemizi tanıtırken kullandığı, özellikle içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde iş dünyası ile bir araya gelen, yatırımlar çeken, istihdam oranlarını sürekli olarak artıran, eğitimde inovasyon ödülleri alan ve bilgi sistemi ile birçok işletme okuluna örnek olan bir kurum tanımı oluşturduğumuz algının önemli bir göstergesi durumundadır. Yine AACSB Amsterdam Ofisinin konuşma sonrasında tüm dünyadaki paydaşlarına, konuşmaya ve fakültemizin AACSB akreditasyonuna yönelik aidiyetine yönelik övgüler içeren mesaj yayımlaması da bizleri ziyadesiyle memnun etti” şeklinde konuştu.

SAÜ İşletme Fakültesi’nin Orta Doğu Zirvesi’ndeki bu başarılı performansının Türkiye’deki üniversiteler için de önemli bir örnek teşkil ettiğini belirten Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Adem Akbıyık, zirveye katılım konusunda İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Savaşan’a sunmuş oldukları destekler dolayısıyla teşekkür etti.

SAKARYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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