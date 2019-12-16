Emirsultan Mezarlığına çevre düzenlemesi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Emirsultan Mezarlığı’nda çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlık Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan mezarlıkların bakımı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak Emirsultan Mezarlığı’nda çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar doğrultusunda bin 500 ton asfalt kullanılırken 400 adet yeni mezarlığın da parsel çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda çevre düzenlemesi çalışmaları da tamamlanan Yeni Emirsultan Mezarlığı’nda ziyaretçiler memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Yüce’ye teşekkür etti.

SAKARYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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