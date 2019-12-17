Söyleşi ve imza günü programı Alicanlar Konağı’nda devam edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Eşrefi Mahlukatı Anlamak’ kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam edecek.

18 Aralık Çarşamba günü Alicanlar Konağı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte ‘Eşrefi Mahlukatı Anlamak’ kitabının yazarı Melikşah Sezen, kültür sanat dostları ile buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Eşrefi Mahlukatı Anlamak’ kitabının söyleşisi ve imza günü etkinliği ile devam edecek. 18 Aralık Çarşamba günü Alicanlar Konağı’nda saat 18.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe Melikşah Sezen konuşmacı olarak katılacak. Tüm hemşehrilerimiz programa davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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