Erasmus+ bilgilendirme toplantısı yapıldı

SAÜ’de”20202021 Erasmus+ Yükseköğrenim ve Staj Hareketlilikleri” isimli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi öğrencilerine yönelik “20202021 Erasmus+ Yükseköğrenim ve Staj Hareketlilikleri” kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya SAÜ Erasmus Koordinatörlüğü Gerçekleştirme Görevlisi Abdullah Nalbantoğlu konuşmacı olarak katıldı. Nalbantoğlu, toplantıda Erasmus değişim programlarının başvuru aşamalarını anlatarak, Avrupa Birliği ülkeleriyle anlaşmalı olarak yapılan programın detaylarını açıkladı. SAÜ’lü öğrencilerin öğrenim ve staj hareketliliği olarak iki ana hareketlilikten yararlanabileceğini belirten Nalbantoğlu, bunun hem akademik hem sosyokültürel kazanım açısından büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Erasmus programlarına katılım şartlarından ve izlenecek adımların detaylarından bahseden Nalbantoğlu, “Anlaşma sağlanan üniversiteleri bölüm odaklı incelemenizde yarar var. Erasmus programının önemli aşamalarından biri olan dil sınavı iki aşamalıdır. Birinci aşama 80 soruluk testten oluşur. Bu testten 50 puan ve üzeri alan öğrenciler, ikinci aşama olan sınava katılabilirler” dedi. Erasmus kapsamında öğrencilere verilen hibelere de değinen Nalbantoğlu, 20202021 Akademik Yılı Erasmus başvurularının 30 Aralık 2019’da online olarak açılacağını söyledi.

Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

SAKARYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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