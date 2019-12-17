Behçet Necatigil vefatının 40’ncı yılında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Behçet Necatigil vefatının 40’ncı yılında anıldı

İHA

Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Behçet Necatigil, vefatının 40’ncı yılında Sakarya Üniversitesi Alegori ve Şiir Topluluğunca düzenlenen panel ile anıldı.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan panelde SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu moderatör olarak yer alırken, panele İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Güleç, SAÜ Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Dr. Serhat Demirel ve şair Ercan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Behçet Necatigil’i önceleri tanınmış iyi bir şair olarak bildiğini, ancak şiirlerini ve hakkında yazılmış yazıları okuduğunu, bundan sonra Necatigil’in edebi anlamda bir derya olduğunun farkına vardığını dile getiren Prof. Dr. İsmail Güleç, “Bir kitapta şiirlere iki türde şaşırılır. Birincisi, ilk defa okuduğunuzda ne yapacağınızı bilmediğinizden kaynaklanan; ikincisi ise hayretten ve hayranlıktan duyulan şaşırma. Benimki de hayretten ve hayranlıktan duyulan şaşırma oldu” dedi.
SAÜ Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlisi Serhat Demirel, “Kendimi kötü hissettiğim zamanlar Necatigil’in şiirlerine bakıyorum. İnsanlık duygusuna tekabül eden şiirler barındırıyor. Necatigil, bir şiirinde ‘bir yolun yunusa, bir yolun galibe gittiğini’ söylüyor ve böylece sahih şiirin politikasını net çizgilerle ortaya koymuş oluyor” diye konuştu.
Behçet Necatigil’in modern Türk şiiri içerisinde çok zengin anlam katmanlarına sahip müstesna bir şair olduğunu söyleyen Şair Ercan Yılmaz, “Necatigil’in birkaç farklı açıdan incelenebilecek çok sayıda şiiri olduğunu görüyoruz. Ben de bu kavramlar ışığında bu şiirleri incelemek istedim. Amacım şairi eşya üzerinden kendi benliğini nasıl dışarı vurduğunu ve kendi deyişiyle şiirde yaratmaya çalıştığı yaşantı birliğini nasıl sağlandığını örneklerle ortaya koymak” şeklinde konuştu.

SAKARYA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söyleşi ve imza günü programı Alicanlar Konağı’nda devam edecek
YEREL HABERLER Söyleşi ve imza günü programı Alicanlar Konağı’nda ...
(Özel) Sakarya Millet Bahçesi Aralık sonuna kadar bitecek Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: “Aralık sonuna kadar Millet Bahçesi’ni Sakaryalımızın hizmetine sunmak için gece, gündüz demeden çalışıyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Sakarya Millet Bahçesi Aralık sonuna kadar ...
Çekici sürücüsü ezerek öldürdü, sigorta şirketi ödeme yapmadı
YEREL HABERLER Çekici sürücüsü ezerek öldürdü, sigorta şirketi ödeme ...
Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı Mahalle Muhtarı Eltutan: “Patlamanın yaşandığı bölgede doğalgazın geçmesi yangını daha da büyüttü”
YEREL HABERLER Sakarya’da çıkan yangın 3 saatte kontrol altına ...
Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz ...
Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev yandı Alevlerin doğalgaz kutusuna sıçramasıyla yangın büyürken, polis sokağı boşalttı
YEREL HABERLER Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev ...
Emirsultan Mezarlığına çevre düzenlemesi yapıldı
YEREL HABERLER Emirsultan Mezarlığına çevre düzenlemesi yapıldı
SGM’de yerli malı haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER SGM’de yerli malı haftası kapsamında etkinlik ...
Başkan Yüce: “Sporda mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek başarıyı getirir”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Sporda mücadeleyi sonuna kadar ...
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinden Orta Doğu açılımı
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinden Orta Doğu ...
Akyazı MYO’da ‘iş hayatı ve kadın’ semineri gerçekleşti
YEREL HABERLER Akyazı MYO’da ‘iş hayatı ve kadın’ semineri ...
Havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş sürücüsüne ödül
YEREL HABERLER Havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş ...
SAÜ'de 'Markaların yolculuğu' isimli konferans düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ'de 'Markaların yolculuğu' isimli konferans ...
Kahraman şoföre dolmuş durağı yönetiminden ödül Dolmuş Durağı Başkan vekili Sinan Tetik: “Herkesin ailesi bizlere emanet”
YEREL HABERLER Kahraman şoföre dolmuş durağı yönetiminden ...
Sakarya polisinden alkışlanacak hareket Trafiği durdurarak iki yaşlı kadını dolmuşa bindirdi
YEREL HABERLER Sakarya polisinden alkışlanacak hareket Trafiği ...
Gündoğan mahallesinde yağmur suyu çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Gündoğan mahallesinde yağmur suyu çalışmaları ...
Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi- Yeniden
YEREL HABERLER Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi- ...
Okul çatısı alev alev yandı öğrenciler panik yaşadı Çok sayıda itfaiye yangına müdahale etti Erenler Kaymakamı Karabulut: “Çok şükür yaralanan ve dumandan etkilenen yok”
YEREL HABERLER Okul çatısı alev alev yandı öğrenciler panik ...
Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)
YEREL HABERLER Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)
Ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Hendek kar timi göreve hazır
YEREL HABERLER Hendek kar timi göreve hazır
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak devrildi: 2 ...
D140 karayolunda kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER D140 karayolunda kaza: 4 yaralı
İnşaat malzemesi deposundan hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaat malzemesi deposundan hırsızlık yapan 2 şahıs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X