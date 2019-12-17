Bisiklet Takımı yol takımı ile de başarıya pedal çevirecek

Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı, yeni sezonda uluslararası UCI takımı olarak mücadele edecek olmasının yanı sıra yol bisikleti takımıyla da şehri ve ülkeyi temsil edecek.

Salcano Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı, yeni sezonda uluslararası UCI takımının yanı sıra yol bisikleti takımıyla da pedal çevirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin desteklediği ve geçtiğimiz sezonda ülkenin tek kıta takımı olan Büyükşehir Bisiklet, yeni sezonda amatör klasmanda mücadele edecek.

Kadrosunu güçlü isimlerle yeniden buluşturmak için harekete geçen Salcano Büyükşehir Bisiklet Takımı, yeni sezonda da bisiklet branşında başarılar elde etmek istiyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise 2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olan Sakarya’ya yakışan bir başarı grafiği ortaya konulacağı ifade edilerek destek ve katkıları dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür edildi.

SAKARYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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