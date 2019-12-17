Macera Park’ta Yerli Malı Haftası kutlandı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı’nda 1218 Aralık Yerli Malı Haftası 50 çocuk misafirin katılımıyla kutlandı.

50 çocuğun katılım sağladığı programda Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı kurs öğrencileri kendi hazırladıkları turşuları misafirlere ikram etti. Katılımcılara meyve ikramında da bulunan çocuklar yerli malının önemine dikkat çekti. Programa katılan veliler, çocuklarının yerli malı konusunda bilinçlendirilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

SAKARYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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