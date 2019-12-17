Başkan Yüce: "Sakarya’da su sıkıntısı yok"

Kış mevsimi gelmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların düşmemesi birçok şehirde su sıkıntısı yaşanmasına sebep oluyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’da kaynaklara yönelik çalışmalar ve alınan önlemlerle böyle bir sorun yaşanmadığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin mevcut su durumu ve su geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kış aylarının gelmesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yağışların azlığı gibi nedenlerle Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde su sıkıntıları baş gösteriyor. Bu sıkıntıları göz önünde bulundurarak çok önceden çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Yüce, “Bilindiği üzere Sapanca Gölü’nden beslenen şehrimizi alternatif kaynaklarla buluşturmak için dev yatırımlar hayata geçiriyoruz. Akçay Barajımız tamamlandı ve su tutmaya başladı. Sapanca Gölümüz ise 31,34 metre seviyelerinde” dedi.



Tasarruf çağrısı

Sakarya’da bir su sorunu yaşanmadığının altını çizen Başkan Yüce, “Tabi bu konumda bulunmamızda Sapanca Gölü’ne ve su kaynaklarımıza gözümüz gibi bakmamızın, sürekli takipte olmamızın ve anlık müdahalelerimizin önemi oldukça büyük. Tüm bunlara rağmen ülkemiz su stresi yaşayan bir ülke. Vatandaşlarımızın bunun bilincinde olarak sudan azami derecede tasarruf etmelerini rica ediyoruz. İnşallah bu kış beklediğimiz ve bereket getirecek yağışlar da en kısa süre içerisinde düşmeye başlar. Hem Akçay Barajımız dolar hem de Sapanca Gölümüz maksimum seviyeye ulaşır” diye konuştu.

SAKARYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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