SUBÜ’lü öğrencilere Macera Park’ta eğitim verildi

Çok nadir görülüyor! Böyle hayatta kalabildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Macera Parkı’na son olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri konuk oldu. Macera Parkı’nın tırmanma duvarını kullanan öğrencilere uzmanlar tarafından yüksekte çalışmada iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Yüksekte çalışma hususunda eğitim alan öğrenciler eğitimlerini başarıyla tamamladılar.

SAKARYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:39

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.