SUBÜ’lü öğrencilere Macera Park’ta eğitim verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Bu kapsamda Macera Parkı’na son olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Arifiye Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri konuk oldu. Macera Parkı’nın tırmanma duvarını kullanan öğrencilere uzmanlar tarafından yüksekte çalışmada iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Yüksekte çalışma hususunda eğitim alan öğrenciler eğitimlerini başarıyla tamamladılar.
SAKARYA
18 Aralık 2019 Çarşamba
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