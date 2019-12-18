‘Bitmeyen Başlangıçlar’ kitabı AKM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bitmeyen Başlangıçlar’ isimli söyleşi ve imza günüyle devam edecek.

Bu kapsamda moderatörlüğünü Şair Kadir Korkut’un üstleneceği ve Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı program 19 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da AKM’de gerçekleştirilecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “19 Aralık Perşembe günü Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu’nun katılacağı ve kaleme aldığı ‘Bitmeyen Başlangıçlar’ kitabının konuşulacağı söyleşi ve imza günü programına tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

SAKARYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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