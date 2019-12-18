Sakarya\u2019n\u0131n Erenler il\u00e7esinde bulunan Mehmet G\u00f6lhan \u0130lkokulu 3A s\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6\u011frencileri, Tutum, Yat\u0131r\u0131m ve T\u00fcrk Mallar\u0131 Haftas\u0131 kapsam\u0131nda, yerli mal\u0131 \u00fcr\u00fcnleri sergiledi. Erenler Mehmet G\u00f6lhan \u0130lkokulu 3A s\u0131n\u0131f\u0131 \u00f6\u011frencileri, \u00f6\u011fretmenleri Tu\u011fba Y\u0131lmaz rehberli\u011finde, Tutum, Yat\u0131r\u0131m ve T\u00fcrk Mallar\u0131 Haftas\u0131 kapsam\u0131nda yerli \u00fcr\u00fcnlerden olu\u015fan bir sergi a\u00e7t\u0131. Yerli \u00fcretim \u00fcr\u00fcnlerin yan\u0131 s\u0131ra, yerli mal\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin nas\u0131l anla\u015f\u0131labilece\u011fi ve yerli mal\u0131 \u00fcr\u00fcn kullanman\u0131n \u00f6nemini anlatan afi\u015flerin de yer ald\u0131\u011f\u0131 sergi, \u00f6\u011frenciler ve \u00f6\u011fretmenler taraf\u0131ndan b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc. Mehmet G\u00f6lhan \u0130lkokulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc Zekeriya Kara, kutlanan bu haftan\u0131n, genelde \u201cYerli Mal\u0131 Haftas\u0131\u201d olarak bilindi\u011fini ve s\u0131n\u0131flarda yiyecek ve i\u00e7ecek ikram\u0131yla kutland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201c\u0130\u00e7inde bulundu\u011fumuz hafta, asl\u0131nda Tutum, Yat\u0131r\u0131m ve T\u00fcrk Mallar\u0131 Haftas\u0131\u2019d\u0131r. Her ne kadar yiyeceki\u00e7ecek ikramlar\u0131 \u015feklinde kutlanmas\u0131 al\u0131\u015f\u0131lagelmi\u015f olsa da bu haftan\u0131n kutlanmas\u0131nda as\u0131l ama\u00e7, hem yerli \u00fcretim \u00fcr\u00fcnlerin kullan\u0131lmas\u0131n \u00f6nemi, hem de tutum ve tasarruf konusunda fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturmakt\u0131r. Bu ba\u011flamda, ben de haftay\u0131 amac\u0131na uygun olarak kutlayan, serginin olu\u015fmas\u0131nda eme\u011fi ge\u00e7en de\u011ferli velilerimi, \u00f6\u011frencilerimi ve \u00f6\u011fretmen arkada\u015flar\u0131m\u0131 kutluyorum\u201d dedi. Tutum, Yat\u0131r\u0131m ve T\u00fcrk Mallar\u0131 Haftas\u0131 her y\u0131l 1218 Aral\u0131k tarihleri aras\u0131nda kutlan\u0131yor.