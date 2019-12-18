(ÖZEL) Çanta dolusu parayla moral veren başkan: Arkadaşlarımıza güveniyoruz

TFF 2'nci Lig takımlarından Sakaryaspor'un kulüp başkanı Cumhur Genç, Bayburtspor maçı öncesi soyunma odasına para dolu çanta ile gelerek prim sözünü tutarken, "Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz" dedi.
SAKARYA
18 Aralık 2019 Çarşamba
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