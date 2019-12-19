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Balkanlarda Azınlıklar ve İslamofobi Serdivanda konuşuldu

İHA

Sakarya'da 'Balkanlarda Azınlıklar ve İslamofobi' konulu konferans düzenlendi.

Balkanlarda Azınlıklar ve İslamofobi Serdivanda konuşuldu

Sakarya’da ‘Balkanlarda Azınlıklar ve İslamofobi’ konulu konferans düzenlendi.
Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen, Balkan Araştırmacısı Zeynep Duygu Demir’in konuşmacı olarak yer aldığı ‘Rumeli Sohbetleri4/ Balkanlarda Azınlıklar ve İslamofobi’ isimli konferans düzenlendi. Serdivan Belediyesi Konferans Salonundaki programa Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Serdivan Belediye Başkan Vekili Selvet Karaoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ziya Akar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda Balkanları anlatan bir video gösterisi izlettirilirken, Mehmet Akif Ersoy’un Balkan Harbi için yazdığı Cenk Şarkısı şiiri de seslendirildi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Demirci, derneğin faaliyetleri ve projelerine dair bilgiler verdi. Konuşmasına herkesi selamlayarak başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, “Anadolu farklılıkların ve zenginliklerin coğrafyasıdır. Balkanlardan Kafkasya’ya, Kırım’dan Şam’a kadar çok farklı yerlerden gelişlere şahit olmuştur. Hemen hemen her evde bir hasret, bir gurbet vardır. Terkedilen yerlerde bırakılan yakınların, hatıraların, mezarların özlemi vardır. Bu özlem bizi bir araya getirip bu programların yapılmasına sebeptir. Farklılıklarımızı ‘mozaik’ ile tanımlarız. Bu tanım bence yanlıştır, en azından eksiktir. Mozaik değişik renkteki taşların yan yana getirilmesi ile oluşur. Sonuçta bir tablo ortaya çıkar, ama taşlar birbirlerinden etkilenmezler. Bu sanat bize ait değildir. Anadolu’da sahip olduğumuz farklılığı zenginliği bence ‘ebru’ ile tanımlamamız lazımdır. Ebru bizim sanatımızdır. Ebruda kullanılan renkler birbirine büyük ölçüde karışır, birbirini etkiler. Ülkemizde ve ilimizde iç içe olan kültürler de, ebrunun renkleri gibi birbirini tamamlamıştır ve olumlu manada etkilemiştir” dedi.
Azınlık ve İslamofobi tanımlarının yanlış ve üzücü olduğunu belirten Vali Nayir, “Yüzlerce yıl hakimiyetimizde kalmış topraklarda, hüküm sürdüğümüz topraklarda eğer bugün azınlık olarak değerlendiriliyorsak, bu bizim için gerçekten üzücüdür; yine bir barış dini olan, esenlik dini olan, isminde barış bulunan bir dinin korkuyla bir araya getirilip, adına da İslamofobi denmesinin bizi çok üzmesi lazım. Biz tarihte barışın, huzurun en güzel örneklerini vermiş bir milletiz. Hangi coğrafyada kalmışsak o coğrafyaya huzuru bırakmışız, eserlerimizle orayı da yaşatmaya çalışmışız. Sakaryamız'a gelip yaşayan Balkanlar’ından Kafkaslar’ına kadar herkes kendi kültürünü yaşatmaya çalışıyor, o kültürün izlerini kıyafetlerinde, yemeklerinde, oyunlarında yaşatmaya çalışıyor, bunlar bizim en güzel zenginliklerimizden birisidir. Bu gibi programlar da hem Sakarya’nın birlik ve beraberliğine, zenginliğine katkıda bulunacak hem de gelinen yerlerin yâd edilmesine, oradaki hatıraların canlı tutulmasına vesile olacaktır. Programın hazırlanmasında emeği geçenleri ve bugün sunum yapacak olan kardeşimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Balkan Araştırmacısı Zeynep Duygu Demir, Balkanlarda Azınlıklar ve İslamofobi konusunun ele alındığı konferansta yapılan araştırmalar ve kendi gözlemlerine dair bir sunum yaptı.

SAKARYA

19 Aralık 2019 Perşembe

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