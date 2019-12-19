Erenler Yaşam Merkezi BELPAŞ Spor Kompleksi içerisinde hayat bulacak Çocuk Akademisi için çalışmalar başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin seçim vaatleri arasında yer alan Çocuk Akademisi projesi hayat buluyor. Erenler Yaşam Merkezi BELPAŞ Spor Kompleksi içerisinde faaliyete sunulacak proje, Sakarya’da bulunan ilkokul seviyesindeki öğrencileri kapsayacak. Akademide çocukların bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel ilgilerini göz önünde tutarak yenilikçi, milli ve manevi eğitimlerin sunulacağını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Çocuk Akademisi ile çocukların yenilikçi bir bakış açısı kazanacaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Gerçekleştireceğimiz bu önemli proje ile çocuklarımız bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel açıdan hem eğlenecek hem de serbest öğrenme ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler icra edebilecekler. Çocuklarımız akademide aldıkları eğitimlerle birlikte daha sonraki hayatlarında araştırmacı, yenilikçi ve üretken bir yapı kazanmış olacaklar” dedi.

Açıklamalarına devam eden Başkan Ekrem Yüce, “Çocuk Akademisini kurmamızdaki en büyük etkenlerden bir tanesi de çocuklarımızı yerli, milli ve dünyada kabul görmüş evrensel eğitim modelleri ile harmanlayarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktır. Alanında uzman eğitmen kadromuzun yanında psikolog ve pedagog gözetiminde geleceğe hazırlayan bir yapıyı Çocuk Akademisi’nde öğrencilerimizle buluşturacağız. Çocuk Akademisi ile öğrencilerimizin gereken eğitimleri alarak potansiyel kayıplarını önlemek ve toplum içinde üretken, yenilikçi ve araştırmacı yönlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın bir çatı altında buluşması çocukların takım içerisindeki çalışmaları ve grup dâhilinde ortak bir yaşam biçimini geliştirir. Çocuklarımızın başarılarını artırmak için böyle önemli projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Çocuk Akademisi ile şehrimizdeki üstün zekâlı öğrencileri bir araya getirerek Sakarya’yı geleceğe emin ve daha güçlü bir hale getireceğiz. Çocuk Akademileri, yaşadığı topluma yön verecek olan çocukların modern bilimsel gelişmelerin gerisinde kalmayıp, daha iyi bir eğitim modeli ile hem şehirlerini hem de ülkelerini uluslararası arenada aktif biçimde temsil etmelerine fayda sağlayacaktır” sözlerini söyledi.

SAKARYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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