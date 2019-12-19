Kaza yapan otomobildeki sürücüyü çıkarıp, restoranda ambulans beklediler

Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

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ADAPAZARI´nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp, sazlık alana düştü. Ters dönen araçtan sürücü Seda Ç., vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar Gölü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Seda Ç. idaresindeki 64 NC 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı. Sazlık alana giren otomobil ters dönüp, durdu. Kazayı gören vatandaşlar, hemen aracın yanına koştu. Ters dönen otomobilden sürücü Seda Ç., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Mesire alanındaki bir restorana götürülen Seda Ç., gelen sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





SAKARYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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