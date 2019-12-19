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Kaza yapan otomobildeki sürücüyü çıkarıp, restoranda ambulans beklediler

DHA

ADAPAZARI´nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp, sazlık alana düştü. Ters dönen araçtan sürücü Seda Ç., vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

ADAPAZARI´nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp, sazlık alana düştü. Ters dönen araçtan sürücü Seda Ç., vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar Gölü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Seda Ç. idaresindeki 64 NC 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmaya başladı. Sazlık alana giren otomobil ters dönüp, durdu.  Kazayı gören vatandaşlar, hemen aracın yanına koştu. Ters dönen otomobilden sürücü Seda Ç., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Mesire alanındaki bir restorana götürülen Seda Ç., gelen sağlık ekibi tarafından kontrolden geçirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

SAKARYA

19 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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