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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kütüphanesi açıldı

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Şehit Yılmaz Mercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk kütüphanesi açıldı. Kütüphane açılışını şehit kaymakamın annesi ve babası yaptı.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kütüphanesi açıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Şehit Yılmaz Mercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk kütüphanesi açıldı. Kütüphane açılışını şehit kaymakamın annesi ve babası yaptı.
Serdivan ilçesinde bulunan Şehit Yılmaz Mercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 27 şehirden okulun katıldığı 'Bir Şehir 1 Şehit' proje yarışmasına başvurdu. Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve içinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün resminin de bulunduğu afiş yapılan değerlendirme sonucu birinci seçildi. Proje kapsamında şehit kaymakamın ismi okulun kütüphanesine verildi. Kütüphane açılışını anne Fatma Safitürk, baba Asım Safitürk ve şube müdürleri gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sonrası Baba Asım Safitürk yaptığı açıklamada, "Ben bir imam hatip lisesi mezunu olarak ayrıca 35 yıldır diyanet görevlisi olarak çalışan birisi olduğum için, öğrenci ve yöneticilerimizin böyle bir gün yapıp bizi buraya çağırmaları, davet etmeleri ifade edemeyeceğim kadar duygulandırıcı bir hadise olmuştur. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim şehidim için okula ayrı bir yer açmışlar bu ilgi alaka için ve proje için ayrıca okul idaresi ve öğrencileri başta olmak üzere katkısı bulunanlara teşekkür ediyorum” dedi.
Kütüphaneyi gezen Baba Asım ve Anne Fatma Safitürk, şehit kaymakam anısına fidan dikerek, öğrencilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

SAKARYA

20 Aralık 2019 Cuma

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