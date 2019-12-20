Yanık, İzmit Caddesinde yağmur suyu kanal çalışması tamamlandı

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yağmur suyu kanal çalışması ilçe genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda belediyeye bağlı ekipler tarafından Yanık İzmit Caddesi üzerinde bin 50 metre uzunluğunda yağmur suyu kanal çalışmasını tamamlandı. Konu ile ilgili Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu yaptığı açıklamada, “Aşırı yağışlarda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, su taşkınlarından mahalle sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için Yanık İzmit Caddesi üzerine bin 50 metrelik yağmur suyu kanalı çalışmamızı tamamladık. Program dahilinde sıkıntılı bölgelerde çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek” dedi.

SAKARYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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