Yazar Daşçıoğlu kitabını AKM'de tanıttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Bitmeyen Başlangıçlar’ kitabının söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.

AKM’de gerçekleştirilen etkinlikte Yazar Yılmaz Daşcıoğlu kültür sanat dostları ile bir araya geldi. Daşcıoğlu, söyleşi sonrasında şiir dostu konukların kitaplarını imzaladı. Moderatörlüğünü Şair Kadir Korkut’un üstlendiği programda konuşan Yazar Yılmaz Daşcıoğlu, “Kitabın içinde 11 şair ve 17 yazıdan alıntılar bulunuyor. Neredeyse 40 yıla yaklaşan bir süreçte yazılan bir kitap. İçerisinde bulunduğumuz postmodern dönemde metin yazımı kısmına yoğunlaştık. Yazdığımız yazıların bir kısmını bu kitapta bir araya getirmeye çalıştık. Kitapta gelenek konusunda bir çizgi oluşturmaya gayret ettik. Birçok değerli şair içinden seçilmiş 11 şairden alıntılar bulunuyor. Tarihte varsayım olmaz. Tazminat olmasaydı edebiyat nasıl olurdu bilmiyorum. Bizim yeni edebiyat ihtiyacımız farklılaşmaktan doğmadı. Şinasi’den önce hatta Enderunlu Vasıf’tan öncekiler gelenekten gelen şiirlerin yıprandığını bize gösterdiler. Divan şiiri yüzyıllar boyunca dar bir kalıpla çalıştığı için enerjisini yitirmişti. Sonrasında da yaşayamadı zaten ve batılılaşma başladı. Bir mazmunun bizde heyecan oluşturması kavramını bilmememizden kaynaklanır. Heyecan belirsizlikten ve bilmezlikten kaynaklanır. Divan şiiri tekrarlana tekrarlana bilinmezlikten kaynaklanan heyecanını ve enerjisini kaybetti ve batılılaşma başladı” dedi.

SAKARYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:06

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