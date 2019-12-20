Kültür sanatta etkinlik dolu hafta sonu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 21 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek söyleşi ve imza günü ile konferans programı ile devam edecek.

Günün ilk etkinliğinde Prof. Dr. Ali Utku, ‘Fikir Cephesinde Bir Münevver: Cemil Meriç’ konferansına konuşmacı olarak katılacak. Saat 14.00’da başlayacak etkinlik Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Günün diğer etkinliğinde ise ‘Herkes İçine Baksın’ adlı kitabın Yazarı Saadettin Acar saat 19.00’da OSM’de kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Aralık Kültür Sanat Etkinliklerimiz, 21 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da Prof. Dr. Ali Utku’nun konuşmacı olarak katılacağı ‘Fikir Cephesinde Bir Münevver: Cemil Meriç’ konferansı ve saat 19.00’da Yazar Saadettin Acar’ın gerçekleştireceği ‘Herkes İçine Baksın’ adlı söyleşi ve imza günü ile devam edecek. Tüm kültür sanat dostlarını hafta sonu gerçekleştirilecek etkinliklerimize davet ediyoruz” denildi.

SAKARYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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