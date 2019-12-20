Peyzaj sektörünün geleceği tartışıldı

SUBÜ Sapanca MYO, Plant Akademi ile birlikte düzenlediği söyleyişi ile öğrencilerini peyzaj sektörünün deneyimli isimleri ile bir araya getirdi. Sektörün geleceğinin değerlendirildiği söyleşide, sektör temsilcileri öğrencilere deneyimlerini aktardı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu’nda Plant Akademi Yönetim Kurulu Başkanı H.Remzi Adıyaman moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bilgin, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Kabakçı, Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkan Yardımcısı Yasin Otuzoğlu, Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Ermeydan ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Söyleşide öğrencilere seslenen Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkan Yardımcısı Yasin Otuzoğlu, peyzaj sektörünün 1990’lı yıllara göre çok fazla mesafe kat ettiğini belirterek, Sakarya’nın iklim çeşitliliği açısından Peyzaj ve Süs Bitkiciliği için avantajlı bir yer olduğunu söyledi. Otuzoğlu, üretimin yoğun olduğu bu bölgenin öğrenciler için bir şans olduğunu da vurgularken mesleki gelişim için öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Söyleşide konuşan SÜSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bilgin Türkiye’nin son dönemdeki gelişmesine dikkat çekerek, ithal ürünlerin yerine ‘yerli ve milli’ anlayışla üretim yapıldığını ifade etti. Sakarya’da peyzaj sektörünün gelişimini de anlatan Bilgin, sektöre yetişmiş iş gücü sağlamak açısından eğitim alanında mesafe kat edildiğini ve sektör için umutlu olduklarını belirtti.

Sektör ile öğrencilerin buluşmasını önemsediklerini dile getiren Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Ermeydan bu tarz etkinliklerin farkındalık oluşturacağını belirtirken, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Kabakçı da bir ziraat mühendisi olarak öğrencilerin kendilerini geliştirmesi, pratik deneyimler elde etmesi gerektiğini ve yabancı dilin sektörde faydalı olacağını söyledi.

Sapanca MYO Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Nurettin Kartal, peyzaj sektörünün son senelerde gelişiminin gözle görünür şekilde arttığını, özel sektörün ve eğitim kurumlarının katılımıyla ihtiyaçların karşılandığını dile getirerek, Plant Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Adıyaman ve katılımcılara verdikleri değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Plant Akademi Yönetim Kurulu Başkanı H. Remzi Adıyaman, SUBÜ Sapanca Meslek Yüksekokulu yöneticilerine, öğrencilerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, Plant Akademi’nin devam edeceğini belirtti. Söyleşi, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

SAKARYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:39

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