Kamyonet eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı

"O benim sünnetim değildi"

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Sakarya’nın Kocaali ilçesinde park halinde bulunan kamyonet hareket edince alt sokaktaki eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaali ilçesi Karşı Mahallede bulunan 54 PR 304 plakalı park halinde duran bir kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket ederek K.Y., isimli vatandaşın evine çarparak durabildi. Olay anında diğer odada bulunan ev sakinleri kazayı ucuz atlattı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, çarpma nedeniyle evde hasar meydana geldi.

SAKARYA 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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