Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği SAÜ’de toplandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliğine üye üniversitelerden gelen rektörler, Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde 20 Aralık Cuma günü düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, farklı üniversitelerden gelen rektörleri tek tek karşıladı. Toplantıya Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilay Coşgun katıldı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektörlük Senato Salonunda konuk rektörlere Sakarya Üniversitesini tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Rektör Savaşan, sunumunda Sakarya Üniversitesinde eğitim ve araştırma alanlarındaki yenilikçi uygulamalara ağırlık verdi. İşyeri Fakültede, UMDE, sektör dersleri, öğrenci ArGe Uyum Projesi ve sosyal transkript uygulamalarının eğitim, araştırma ve sektöre entegrasyona katkısına değinen Savaşan, Sakarya Üniversitesinin patentlerin ticarileşmesi konusuna verdiği önemi ve alınan somut sonuçları paylaştı. Uluslararasılaşma stratejisi konusunda da bilgiler sunan Rektör Prof. Dr. Savaşan, SAÜ olarak, İngilizce lisans ve lisansüstü programlar, ortak diploma ve projeler üzerinden nitelikli bir açılım stratejisinin izlendiğini söyledi. Üniversite olarak YÖS sınavını bu yıldan itibaren başlatacaklarını açıklayan Prof. Dr. Savaşan, sözlerini üniversitelerin iyi uygulama örneklerini paylaşmasının önemine vurgu yaparak tamamladı. Program, Ek Gündem ve Değerlendirme Toplantısıyla devam etti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Nisan ayında gerçekleştirilecek Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı ile ilgili bilgi verdi. Organizasyonun başarısı için yapılacakların planlandığı toplantıda Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, YÖK tarafından yürütülen ihtisaslaşma bağlamında üniversitesinin üzerinde çalıştığı projeyi rektörlerle paylaştı.

Rektörlerin istişare ve planlama çalışmalarının bitiminde Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve MÜSİAD Sakarya temsilcisi Yaşar Coşkun toplantıya katılarak misafir rektörleri selamladılar. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan, şehirsektörüniversite dayanışmasına desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Toplantıya ve istişarelere SAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof. Dr. Temel Gürdal ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel de katıldı.

SAKARYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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