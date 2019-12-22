‘Neyi Nasıl Yapmalı?’ söyleşisi AKM’de

Sakarya Büyükşehir Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Neyi Nasıl Yapmalı?’ kitabının söyleşisi ve imza günü programı ile devam edecek.

23 Aralık Pazartesi günü Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilecek etkinlikte ‘Neyi Nasıl Yapmalı’ kitabının yazarı Taha Kılınç, kültür sanat dostları ile buluşacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Neyi Nasıl Yapmalı?’ kitabının söyleşisi ve imza günü etkinliği ile devam edecek. 23 Aralık Pazartesi günü AKM’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe Yazar Taha Kılınç konuşmacı olarak katılacak. Tüm hemşerilerimiz programa davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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