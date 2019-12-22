Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri sürüyor

SASKİ tarafından düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri Hendek Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu ve Hendek Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından çeşitli yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri Hendek Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu ve Hendek Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti. Gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere dünya genelinde temiz su kaynaklarında yaşanan azalmaya ilişkin bilgiler verilirken sudan tasarruf etmenin önemine değinildi. Ayrıca suyun temiz bir şekilde musluklara ulaştırılmasından atıksu olarak arıtılmasına kadar geçen süreç öğrencilerle paylaşıldı. Öğrencilere eğitimin sonunda SASKİ tarafından hazırlanan çevre dostu eğitim çantaları hediye edildi.

Müfredatta da suya ilişkin konuların yer aldığını ve bu konuları işlediklerini belirten Hendek Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayhan Ünalan, “Bizlerin yanı sıra sizlerin de gelip bu konuları paylaşmanızın öğrencilerimizde farkındalık oluşturduğuna ve ciddi katkılar sağladığına inanıyorum. Derste de bu konuların üzerinden özellikle tekrar geçeceğim. Bu tarz eğitimlerin devamının gelmesi en büyük temennimiz. Çeşme suyuna yönelik Türkiye genelinde olumsuz bir algı var. Toplumumuz daha çok paketlenmiş sulara yöneliyor. Sizlerin bu anlamda ortaya koyduğunuz gerçekler bence büyük çoğunluğun kafasındaki soru işaretlerini yok edecek nitelikte. Çocuklarımızın eve gittiklerinde ailelerine paketlenmiş sulara para vermemeleri gerektiğini, şebekedeki suyun yüksek kaliteye sahip olduğunu söyleyeceklerini düşünüyorum” dedi.

Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selçuk Tazim, “Su kıtlığıyla ilgili olarak sadece çocuklarımızın değil hepimizin eğitim alması lazım. Tabi erken yaşlarda bu eğitimin SASKİ gibi alanında uzman bir kuruluş tarafından verilmesinin katkıları oluyor. Her yönüyle yararlı bilgiler paylaşılıyor. Önümüzdeki yıllarda da okulumuzda böyle eğitimlerin olması bizleri çok mutlu eder. Belediyelerimizin toplumun sosyal gelişimine katkıları mutlaka olmalı. Bilinçli Su Kullanımı Eğitimleri bunun en önemli örneklerinden birisi. Bu anlamda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

SAKARYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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