Toplu taşımada hedef maksimum memnuniyet

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen talep, istek ve şikayetlere yönelik şehrin muhtelif noktalarında toplu taşıma araçlarının yoğunlukları, temizlik ve bakımları denetime tabii tutuluyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hemşehrilerimizin toplu taşımadan maksimum memnuniyet duymaları adına denetimlerimizi sıklaştırdık. Talep ve istekleri çözüme kavuşturduk. Dolayısıyla toplu taşımada vatandaşlarımızın memnuniyeti arttı. Daha da konforlu, sağlıklı ulaşımlar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” denildi.

Açıklamanın devamında, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimiz, toplu taşıma araçlarının ısı sistemlerinin çalışıp çalışmadığı, araç içi temizliğine dikkat edilip edilmediği ve araçların toplu taşıma yönetmeliğine uygun olup olmadığı konusunda denetimlerini sürdürüyor. Kontrollerin yanında talepler çerçevesinde ek seferler düzenliyor, yolcu yoğunluklarının yaşandığı hatlarda seferlerimizi günlük olarak arttırıyoruz. Ayrıca toplu taşımada rahatsızlanan vatandaşlar, denetim ekiplerimiz tarafından acil servis çağrılarak en yakın sağlık birimlerine ulaştırılmakta ve kendilerine, yakınlarına ulaşılana kadar refakat edilmektedir. Ulaşım yönetim merkezimize gelen talep, istek ve şikayetleri kısa süre içerisinde ilgili ekiplerimize iletiyor, çözümü noktasında çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza geri dönüşler yaparak bilgiler veriyoruz. Ulaşıma ilişkin talep ve isteklerini iletecek vatandaşlarımız ALO 153 çağrı merkezi üzerinden 1’i tuşlayarak ulaşım yönetim merkezimize bağlanabilmektedir. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak toplu taşımayı özendirecek, sağlıklı, konforlu ve keyifli yolculukları sağlayacak, memnuniyeti arttıracak çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

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