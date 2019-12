Öğrenciler, Deprem Müzesi’nde afet eğitimi aldı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında, 21 Haziran ve Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Servet Akdeniz tarafından “Aile Afet ve Acil Durum Planı” konulu eğitim verildi.



Adapazarı Belediyesi Deprem Kültür Müzesi’nde AFAD Eğitim Uzmanı Servet Akdeniz tarafından verilen eğitimde; afet öncesi, afet anı ve sonrasında ne gibi hazırlıklar yapılması gerektiği anlatıldı. Afetlerde ilk 72 saatin önemine dikkat çeken AFAD Eğitim Uzmanı Akdeniz, afet çantasının evlerde ulaşılabilecek yerde olması ve afet anında çökkapantutun hareketinin uygulanmasının doğru davranış olduğunu söyledi.



Afetlere her an hazır olmalıyız

Afetlere her an hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Akdeniz, “Evlerimizde bulunan eşyalar mutlaka sabitlenmeli. Depremden zarar görmeden ya da en az zararla kurtulmak için deprem öncesinde hazırlık yapmamız gerekiyor. Deprem hazırlığının temeli; deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm uygulamaların planlanmasıdır. Depremin etkilerinden korunmak amacıyla önceden plan yapmak, ailemizde kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek depreme hazırlanmanın en temel yöntemidir. Mevcut riskler ile zayıf olduğumuz noktalar tespit edilerek, bunlara karşı yapılması gereken uygulama ve hazırlıklar genel olarak belirlenmelidir. Evimizde bulunan elektrik, su, gaz gibi tüm tesisatların yerlerini ve açma kapama pozisyonlarını öğrenmeliyiz” diye konuştu.



21 Haziran ve Atatürk İlkokulu öğrencileri eğitim sonrasında Deprem Müzesi’ni gezerek suni deprem platformunda 7.4 şiddetine kadar olan yapay depremi yaşadılar. Öğrenciler daha sonra 1999 depreminde hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu “Kristal Anıt” bölümü ile deprem fotoğraflarını inceledi.

SAKARYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:41

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.