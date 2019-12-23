Meslek lisesindeki söyleşide konu Mehmet Akif olacak

"O benim sünnetim değildi"

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Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilecek programa Yazar Yusuf Turan Günaydın konuk olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü ile devam edecek. 24 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek programda Yazar Yusuf Turan Günaydın, Mehmet Akif Ersoy İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne konuk olacak. ‘Asımın Nesli ve Mehmet Akif’ konulu söyleşi saat 14.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada söyleşi ve imza günü programına tüm öğrenciler davet edildi.

SAKARYA 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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