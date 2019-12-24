Kültür Sanat Etkinlikleri sürüyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü etkinliği ile devam edecek.

25 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek programda Yazar Yusuf Tosun, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi’ne konuk olacak. ‘Duruş ve Onur Abidesi Mehmet Akif’ konulu söyleşi saat 14.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada söyleşi ve imza günü programına tüm öğrenciler davet edildi.

SAKARYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

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