Hüsn-i Hat sergisi OSM’de beğeniye sunuluyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Sanatçı Mustafa Cemil Efe’nin eserlerinden oluşan ‘Hazan ve Bahar’ isimli Hüsni Hat sergisi ile devam edecek.

25 Aralık Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek serginin açılışı saat 18.00’da yapılacak. Sanatçı Mustafa Cemil Efe’nin seçkin eserlerinden oluşan Hüsni Hat sergisinin açılışına tüm vatandaşlar davet edilirken; Hazan ve Bahar isimli serginin 19 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebileceği de dile getirildi.

SAKARYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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