SAÜ’de İsmail Cerrahoğlu konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri 25 Aralık Çarşamba günü ‘Tefsire Adanmış Bir Ömür: İsmail Cerrahoğlu’ adlı panel ile devam edecek.

25 Aralık Çarşamba günü Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek panele onur konuğu olarak İsmail Cerrahoğlu katılacak. Saat 14.00’da başlayacak panel iki oturumdan oluşacak. Doç. Dr. Ali Karataş’ın moderatörlüğünü yapacağı panelin ilk oturumuna Prof. Dr. Celal Kırca, Prof. Dr. Sadık Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Teber konuşmacı olarak katılacak. Panelin ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu, Prof. Dr. İsmail Çalışkan ve Prof. Dr. Halis Albayrak konuşmacı olarak katılacak. İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Gökhan Atmaca üstlenecek.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 14.00’da iki oturum üzerinden gerçekleştirilecek panelimize tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.