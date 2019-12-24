FETÖ kapsamında aranan eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür’ün davasına devam edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Soruşturma kapsamında firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Selmet Şükür, 25 Kasım 2016 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulaması ve yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti. Şükür için Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, Selmet Şükür ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Sakarya Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatlar hazır bulundu. Celse arasında gizli tanığın tanıklıktan çıkarıldığı ile diğer gelen belgeler okunup zapta geçirildi.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, gizli tanığın dinlenilmekten vazgeçilmesine, sanık Selmet Şükür’ün mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin reddine, İstanbul Başsavcılığından sanığın şirketi ortaklarından Hakan Şükür'ün mal varlığına tedbir konulup konulmadığı ile soruşturmanın akıbetinin sorulmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri ki bir tarihe erteledi.

SAKARYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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