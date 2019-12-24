Küresel Gazeteciler Konseyi Sakarya Temsilciliğine Zafer Tokuş getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu onaylanan Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) ilk kez Ankara’nın Çankaya ilçesindeki genel merkez binasında gerçekleşen aralık ayı olağan toplantısında 79 şehre temsilci atandı. Bu kapsamda da Sakarya il temsilciliğine gazeteci Zafer Tokuş getirildi.



Kurucu Genel Başkanlık görevini gazeteci Mehmet Ali Dim’in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) kuruluşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda konseyin amacı olarak “Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği’nin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunun 1’inci maddesi gereğince izin verilmiştir” İfadelerine yer verildi. Konsey Yönetim Kurulu, Ankara’nın Çankaya ilçesinde hizmete giren KGK Genel Merkezinde ilk toplantısını gerçekleştirip Ankara ve İstanbul dışındaki 79 şehre temsilci ataması yaptı. Atamayla ilgili Konsey Sakarya Valiliğine yazıyla bilgilendirme de yaptı. Bu kapsamda da Sakarya il Temsilciliğine Gazeteci Zafer Tokuş getirildi. 35 yıldır yerel ve ajans temsilcilikleri görevlerinde bulunan medyabar.com haber sitesinin yöneticiliğini yapan Zafer Tokuş, sürekli sarı basın kartı sahibi olduğu da biliniyor. Konseyin yurtiçi ve yurtdışında algı operasyonlarına karşı etkin lobi ve medya yoluyla ‘Yerli ve Milli Duruş’ çerçevesinde faaliyette bulunmak olduğu bildirildi.



Konsey, amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurum ve dış misyonlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve bağlı Kamu Diplomasisi Başkanlığı ve diğer daire ve kurumlar, Türk Konseyi, TÜRKSOY, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın İlan Kurumu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Üniversiteler, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili STK ve meslek örgütleri ile görev alanlarına giren konularda, diğer ülkelerde de ilgili STK, meslek örgütü, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütecek.

SAKARYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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