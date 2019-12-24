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AKM’de,‘Neyi Nasıl Yapmalı?’ isimli söyleşi ve imza günü programı düzenlendi

İHA

AKM’de,‘Neyi Nasıl Yapmalı?’ isimli söyleşi ve imza günü programı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Neyi Nasıl Yapmalı?’ isimli söyleşi ve imza günü programı ile devam etti.
AKM’de kültür sanat dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuk Taha Kılınç, okumanın öneminden bahsederek, hayatın inceliklerinden ve bir işi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yazar Kılınç, söyleşinin ardından ‘Neyi Nasıl Yapmalı?’ kitabını konuklar için imzaladı.
Zamanı planlamanın öneminden bahseden yazar Taha Kılınç, “İnsan her şeyi aynı anda eksiksiz bir şekilde yapamaz. Yani dünyadaki bütün kitapları, her çıkan yazıyı okuyamayız, öncelikle bu düşünceye teslim olmamız lazım. Burada dikkat etmemiz gereken husus vakti planlamak. Çünkü okumamız gereken çok fazla eser var. İslam tarihini okurken aynı zamanda Türkçe’yi güzel konuşmamız için roman da okumamız gerekiyor. Aynı zamanda en önemli okumalardan biri kendi alanlarımızda gerçekleştirdiklerimiz okumalar. Her bireyin uzman olduğu bir alan olmalı ve bu alanda kendini her zaman geliştirmeli. Ben her zaman kendime şu soruyu soruyorum: Benim çalıştığım saha Müslümanların, ümmetin işine yarar mı? Kendinize her zaman bir yol çizip bu yolda yoğunlaşmalısınız. Her şeyden biraz bilgi edindiğinizde her konu hakkında yüzeysel konuşabilen ve dikkate alınmayan kişiler olabilirsiniz. İnsan kendine bir hedef koyduğu zaman Allah’ın izniyle bu hedefi gerçekleştirebilir” dedi.

SAKARYA

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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