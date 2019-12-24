230 okuldan 22 bini aşkın öğrenci SGM’lere misafir oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezleri’nde ‘Misafir Okul’ etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda 20192020 eğitimöğretim yılı boyunca devam edecek olan projede şu ana kadar 230 farklı okuldan 22 bini aşkın öğrenci SGM’lere misafir oldu. SGM’lere misafir olan okullar Akıl Oyunları, Tasarım Atölyesi, Mutfak Atölyesi ve Drama gibi birbirinden farklı atölyeler ve eğitici etkinlikler gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan proje 20192020 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek.

SAKARYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:13

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.