Barakada yanarak öldü

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, boş arsadaki barakada çıkan yangında Vefa Zortul (31), hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde, Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi´nde bulunan arsada bulunan barakada yangın çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Barakaya giren ekipler, Vefa Zortul´un yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Vefa Zortul´un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAKARYA
24 Aralık 2019 Salı
- İMSAK 06:41
- GÜNEŞ 08:13
- ÖĞLE 13:03
- İKİNDİ 15:21
- AKŞAM 17:42
- YATSI 19:08