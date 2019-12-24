Barakada yanarak öldü

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SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, boş arsadaki barakada çıkan yangında Vefa Zortul (31), hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde, Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi´nde bulunan arsada bulunan barakada yangın çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Barakaya giren ekipler, Vefa Zortul´un yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Vefa Zortul´un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SAKARYA 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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