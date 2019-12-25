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Uyuşturucu bağımlısı genç kulübe içerisinde yanarak hayatını kaybetti

İHA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde boş bir arazide kulübe içerisinde meydana gelen yangında, uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edilen 30 yaşındaki Vefa Zortul hayatını kaybetti.

Uyuşturucu bağımlısı genç kulübe içerisinde yanarak hayatını kaybetti

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde boş bir arazide kulübe içerisinde meydana gelen yangında, uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edilen 30 yaşındaki Vefa Zortul hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam 18.45 sıralarında Arifiye ilçesi Yukarıkirazca Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezinden Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığına boş arazide bir şahsın kendisini yaktığı ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında Zortul’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Tanıkların ilk beyanlarına göre hayatını kaybeden şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu sürekli bölgeye gelerek uyuşturucu kullandığı ifade edildi. İtfaiye ve Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre ise kulübenin içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve yangının da uyuşturucu materyallerin bulunduğu noktadan çıktığı tespit edildi.
Zortul’un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine sevk edildi. Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

SAKARYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:14
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:09
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