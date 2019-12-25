SAÜ’de ilköğretim öğrencilerine Enerji ve Enerji Tasarrufu anlatıldı

Sakarya Üniversitesi IEEE Öğrenci topluluğu tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Children in Power” adlı etkinlik düzenlendi.

Farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen etkinlik, IEEE öğrenci topluluğunun bir alt kolu olan PES (Power and Energy Society) tarafından Sakarya Hızırtepe Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Topluluk öğrencileri etkinlikte dünyanın geleceği için enerjinin ve enerji kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiği konularında ilkokul ve ortaokul öğrencilerini bilgilendirirken, tasarruf yöntemlerini ve tasarrufun önemini anlattılar.

Enerji tasarrufunun kaynak kullanımının küçük yaşta edinilmesi gereken önemli bir davranış olduğunu belirten topluluk üyeleri, bu davranışın çocuklara özellikle ebeveynler tarafından küçük yaşta aktarılması gerektiğini söylediler.

Hızırtepe Ortaokulu öğrencileri etkinlikten çok mutlu olduklarını ve tekrar bu etkinliklerin okullarında yapılmasını istediklerini belirttiler.

SAKARYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:14

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.