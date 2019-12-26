Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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- SAKARYA'da kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, beyaza büründü. Hendek Dikmen Yaylası'nda ormanlar, karla kaplandı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu. Hendek'te bulunan Dikmen Yaylası, gece boyunca süren kar yağışıyla beyaza büründü. Çam ormanları ve yeşil alanlar, karla kaplandı. Yaylada bulunanlar, yeşil ile beyazın oluşturduğu güzelliği fotoğrafladı.



SAKARYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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