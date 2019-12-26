Sakarya Halk Müzikleri derleme projesi tamamlandı

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca 2017 yılında başlatılan “Sakarya ve Çevresi Halk Masalları ve Müzikleri Derleme Projesi” tamamlandı.

Yürütücülüğünü Doç. Dr. Sertan Demir’in yaptığı proje, Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler (BAP) Koordinatörlüğü desteği ile tamamlandı. Projeye başlamadan önce TRT Türk Halk Müziği Arşivinde Sakarya’ya ait 7 adet türkü bulunduğunu belirten Doç. Dr. Sertan Demir, bu çalışma sonrasında Sakarya’nın farklı ilçe ve köylerinden toplamda 42 adet türkü derlendiğini söyledi.

Bu türkülerin TRT repertuvarına dahil edilebilmesi adına gerekli çalışmaları sürdüreceğini belirten Doç. Dr. Sertan Demir, “Şehrimizdeki kültür potansiyelindeki yüksekliğin daha kapsamlı çalışmalarla devam etmesi gerekiyor. Tüm Sakaryalılardan Sakarya kültürüne destek olmak adına halk oyunu, halk mimarisi, halk mutfağı (yemek), halk ağzı (konuşma), halk müziği, halk kıyafeti (kostüm) gibi kültürel miraslarımız konusunda ellerindeki bilgi ve belgeleri paylaşıma açmalarını istiyoruz” dedi.

SAKARYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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