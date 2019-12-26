Organ Bağışı konferansı AKM’de gerçekleşecek

O değil!

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Sağlık konferanslarında kapsamında ‘Organ Bağışı’ 27 Aralık Cuma günü AKM’de gerçekleştirilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) ile Sakarya İl Müftülüğü ortaklığında 27 Aralık Cuma günü ‘Organ Bağışı’ başlıklı konferans düzenlenecek. Saat 14.00’da başlayacak program AKM’de gerçekleştirilecek. AKM’de gerçekleştirilecek ‘Organ Bağışı’ isimli konferansa Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Altıntoprak, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necattin Fırat ile İl Müftü Vekili Paşa Bektaş konuşmacı olarak katılacak.

SAKARYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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