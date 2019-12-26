SAÜ’de ‘Girişimcilik Zirvesi’ adlı etkinlik düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen “Girişimcilik Zirvesi” bir etkinlik düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Federal Coffee CO. Kurucu Ortağı Sam Çeviköz ve Kanserder Kurucusu Nihal Akar katıldı.

Sam Çeviköz, konuşmasında hayatından bahsederek, kahveye ilgisinin ne zaman başladığını, kahve temelli kafe açma sürecini ve bu süreçteki mücadelelerini dile getirdi. Birçok kafe açıp kapattığını ama hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Çeviköz, kafe açmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu. Çeviköz, “Gidin herhangi bir yerde çalışın. Yapacağınız bir işi tutkuyla ve inatla yapın. Eğitimsiz dükkan açarsanız zor bir iştir ama bir dükkan açmadan önce gidin bir işte çalışın, sonra dükkanınızı açın” dedi.



Nihal Akar da derneği nasıl kurduğunu, neden kanser kişiler için bir dernek kurmak istediğini ve dernek için gösterdiği mücadeleleri anlattı. Kanser olan kişiler için elinden geldiği kadar çaba gösterdiğini ifade eden Akar, “Onların isteklerini yerine getirmek ve yüzlerinin gülmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir işi yapıyorsanız zaten o işin ışığını yansıtıyorsunuz. Amacım yapılana dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık sağlamak. Tek pişmanlığım var; keşke daha önce bu derneği kursaydım, daha önce bu insanları tanısaydım” diye konuştu.

Etkinlik plaket takdimi ve sorucevap kısmıyla son buldu.

SAKARYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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