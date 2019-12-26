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MHP'li Bülbül: Türkiye'nin ihtiyacı olan tanklar Sakarya'da üretilecek

DHA

- MHP Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin ihtiyacı olan tankların Sakarya'da üretileceğini belirterek, "Türkiye, Katar sermayesinden destek alarak Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla bu işi gerçekleştiriyorsa sermaye yönünden Katar´dan faydalanmanın ne mahsuru olabilir ki?" dedi.

- MHP Grup Başkan Vekili Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin ihtiyacı olan tankların Sakarya'da üretileceğini belirterek, "Türkiye, Katar sermayesinden destek alarak Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla bu işi gerçekleştiriyorsa sermaye yönünden Katar´dan faydalanmanın ne mahsuru olabilir ki?" dedi.
MHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Bülbül, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nın işletme hakkının devriyle ilgili açıklama yaptı. Bülbül, Tank Palet Fabrikası'nın siyasi argüman olarak muhalefet tarafından uzun süredir kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti: 
"Bu yeni nesil tankların çok kısa bir süre içerisinde üretime geçmesi, üretilerek çok kısa bir süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi gibi bir durum var. Özelikle Türkiye'nin güneyinde yaşananlara bakıldığında Suriye, Irak özelinde yaşananlara bakıldığında özellikle şehirlerde bir yakın muharebe aracı olarak modern anlamda üretilmiş tanklara ordumuzun ihtiyacı var. Bu ihtiyacın gerçekleşmesi, karşılanabilmesi içinde yeniden bir fabrika kurulmasını bekleyecek bir durum olmadığından Tank palet fabrikası çatısı altında bu üretimin gerçekleştirilmesi planlanmış ve bu çerçevede işletme hakkının Altay tankları özelinde işletme hakkının 25 yıllığına devri söz konusu oldu. Başından itibaren 'Tank Palet Fabrikası satıldı', 'Katar ordusuna satıldı' gibi ifadelerle bu süreç ne yazık ki yıpratılmaya çalışılıyor."
'SANAYİDE YÜZDE 70 YERLİLİK ORANINA ULAŞILDI'
Türkiye'nin milli savunma sanayii anlamında yüzde 70 yerlilik oranına eriştiğini belirten Bülbül, "Tabi biz tüm bu süreçlerde özellikle çalışanlarımızın haklarının zayi olmaması, Tank Palet Fabrikas'ının mülkiyeti konusunda değişiklik olmaması konusunda gerekli hassasiyeti biz de gösterdik; fakat burada ortaklıklardan birin de Katar ortaklığı olduğu ifade ediliyor. Türkiye, Katar sermayesinden destek alarak Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla bu işi gerçekleştiriyorsa sermaye yönünden Katar'dan faydalanmanın ne mahsuru olabilir ki? Genel başkanımızın dediği gibi 'Amerika, İsrail, İngiltere ortaklığı varken hiçbir problem çıkmıyor da Katar ortaklığında niye problem çıksın?'. Orta Doğu'da bize geçmiş olsun diyen bir tek Katar oldu ve şu an Türkiye'nin Katar'da askeri üsleri dahil olmak üzere birçok savunma iş birliği anlaşmaları ve ekonomik iş birliği anlaşmaları mevcut. Türkiye'de savunma sanayi yüzde 70 yerlilik oranına erişmiş durumda, bu çok önemli" diye konuştu.
'ALTAY TANKLARININ BURADA ÜRETİLMESİ ÖNEMLİ'
Türkiye'nin en kısa sürede Altay tankının üretimine ihtiyacı olduğunu kaydeden Bülbül, "Türkiye'nin ihtiyacı olan 250 tanktan 40 tanesinin bu çatı altında yapılacak olmasından biz rahatsız değiliz. Bu milli imkanlarla Sakarya'da, Tank Palet Fabrikası'nda üretilmelidir. Mülkiyet bizde kalmak şartıyla ve işçilerin Savunma Bakanlığı'nın yüzde 100 sahibi olduğu ASFAT A.Ş.'ye ait olmak şartıyla bu süreç içinde Altay tanklarının burada üretilmesi bizce önemli. Bu noktada biz bu tankların ivedilikle üretebilecek şartların oluşmasını bekliyor ve arzuluyoruz. Nihayetinde güney sınırlarımızda Suriye'de şu an aktif koruma sistemine sahip olmayan mevcut tanklarla muharebe alanına gidecek olan yine bizim evlatlarımız. O aktif sistem olmadığı için bu tankların gecikmesinden dolayı oluşabilecek kayıplarımızın hesabını kim verecek?" dedi. 

SAKARYA

26 Aralık 2019 Perşembe

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