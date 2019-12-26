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Turizm Fakültesi’ne mutfak desteği

İHA

Sapanca'da bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi'ne standartlara uygun mutfak yapılması için kollar sıvandı.

Turizm Fakültesi’ne mutfak desteği

Sapanca’da bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi’ne standartlara uygun mutfak yapılması için kollar sıvandı.
Turizmin en önemli alanlarından biri olan Gastronomi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin de gündeminde. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın girişimiyle, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve özel sektörün desteğiyle standartlara uygun bir mutfağın kazandırılması hedefleniyor.
SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Turizm Fakültesi ve Turizm Meslek Yüksekokulu'nda üst üste gelen ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarındaki başarının artarak devam edebilmesi için tam donanımlı bir mutfağın bir an önce kurulması gerektiğini söyledi. Gastronomi alanının turizmde öne çıkan bir alan olduğunu da aktaran Rektör Sarıbıyık, “Uygulamalı eğitimi misyon edinen üniversitemizde turizm sektörüne nitelikli elemanlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Başta Sakarya turizmi olmak üzere ülkemize kazandıracağız ve her nitelikli eleman bizler için onur vesilesi olacaktır” dedi.
Mevcut imkanlarla belli bir noktaya gelen mutfağın başta kamu kurumları olmak üzere tüm Sakaryalıların katkılarıyla kısa zamanda tamamlanacağını ümit ettiğini belirten Rektör Sarıbıyık, ilgili kurum ve kuruluşların desteğinin devam etmesini beklediklerini ifade ederek, başta Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.
Uygulama mutfağı ile ilgili açıklamalarda bulunan SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, “Mutfağımız tam donanımlı profesyonel ve endüstriyel otel mutfağı konseptinde olacak. Hem dünya hem de Türk mutfağından ürünlerin yer alacağı mutfağımızda; pastane, sıcak ve soğuk mutfak bölümleri, soğuk oda üniteleri ve bulaşıkhane yer alacak. Yeni ürün geliştirmeye ve uygulamaya da yatkın mutfağımızda aynı anda 40 kişi eğitim alabilecek” diye konuştu.
Turizm Fakültesinin yapımı devam eden uygulama mutfağını yerinde inceleyen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Sakarya’nın Gastronomi alanında adının duyurulmasında mutfağın son derece önemli olduğunu vurgulayarak, desteklerinin devam edeceklerini sözlerine eklediler. Makedonya’da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Yarışması’nda gümüş madalya kazanan SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2’nci Sınıf öğrencisi İrem Karahan, Gastronomi alanında fakültenin yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirterek, “Hocalarımızla yarışmalara hazırlanıyoruz. Bölümümüzde çok yetenekli arkadaşlarımız var ve mevcut imkânların arttırılması bu yetenekleri de başarılı sonuçlara ulaştıracaktır. Sakarya'nın adını daha da çok duyuracağız” şeklinde konuştu.
İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) tarafından Helal Expo kapsamında 7’ncisi düzenlenen uluslararası yemek yarışmasında bronz madalya alan Yunus Emre Akma da, “Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 1’inci Sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun yeni kurulmuş olması sebebiyle kapsamlı bir mutfağa sahip değiliz. Fakültemiz bizi destekliyor ancak imkanların arttırılmasıyla daha çok basari elde edeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SAKARYA

26 Aralık 2019 Perşembe

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