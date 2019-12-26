İz Minyatür Sergisi SAÜ’de açıldı

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Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Yüksek Lisans öğrencisi Serkan Çelik’in “İz Minyatür” adlı kişisel sergisi açıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde gerçekleştirilen sergiye Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, STMF Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turgay, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sergide Serkan Çelik’in ince ve detay çalışmalardan oluşan minyatür eserleri yer aldı.

Eserlerinde doğa tasviri üzerine minyatür çalışmalarını betimleyen Çelik, minyatürün doğasında ince detaylar olduğunu, dolayısıyla olabildiğince minyatürde tabiatı ince çalışarak çözümlemeye çalıştığını ifade etti. Eserlerinde oldukça küçük ölçeklerle kâğıt üzerine sulu boya çalıştığını belirten Çelik, çoğunlukla minyatür sanatının gerektirdiği mat renkleri kullandığını ifade etti.

İz Minyatür sergisi, 5 Ocak 2020’ye kadar STMF Sanat Galerisinde sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

SAKARYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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