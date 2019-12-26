Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirilirken, konuyla alakalı yakalanan 1 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yalı Mahallesinde İ.V. isimli şahsın ikametgahında uyuşturucu bulundurulduğuna dair ihbar üzerine harekete geçti. Mahkemeden alınan arama izni ile şahsın ikametinde gerçekleştirilen aralamalarda 8 kavanoz içerisinde ve poşete sarılı olarak toplamda 1 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayın şüphelisi İ.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen İ.V. tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

SAKARYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:42

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