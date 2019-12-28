'Evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı

- SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, bir binanın teras katında çıkan yangını fark eden taksiciler, ev sahibini uyandırıp, alevlere müdahale etti. Taksicilerden biri, evinin yandığını söyleyerek uyardığı kadını kendisine inandırmakta güçlük çektiğini anlattı.

Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi'deki bir simit fırınının bacasında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, binanın teras katındaki dairenin mutfağına sıçradı. Bu sırada taksi durağında nöbet değişimi yapan şoförler, evin mutfak kısmından çıkan dumanı fark ederek binaya koştu. Fırın sahibi ve bina sakinlerini uyaran taksiciler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek büyümesini önledi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan taksi şoförleri Ersin Kaymakçı ve Talha Kahraman dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri Kaymakçı ve Kahraman'a ambulansta müdahale etti.

Taksi şoförü Hakan Kaymakçı, "Taksi durağında oturuyorduk, ilk başta baca yanmaya başladı. Koşup fırın sahibini uyardık ve evdekileri uyandırdık. Yangın tüpünü alıp çıktık, söndürdük. İçeride insanlar uyuyormuş, onları uyandırdık. 2 sürücü dumandan etkilendi" dedi.

Ev sahiplerini uyandırmak için zili çaldığını ancak yangın olduğuna bir türlü inandıramadığını belirten Ersin Kaymakçı ise, "Zile basıyorum ev yanıyor diye, abla diyor ki `ev yanmıyor, git buradan.´ İki zile birden bastım, abla beni kovuyordu sonra kapıyı bir açtı, o zaman da feryat ediyor `oy ev yanıyor´ diye" diye konuştu.



SAKARYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:43

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