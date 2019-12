Ülkenin dört bir yanından gelen kamyoncular sıkıntılarını anlattı MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül: “İnşallah bu haklı talepleriniz yerini bulur”

Ülkenin dört bir yanından gelen kamyoncular sıkıntılarını divana iletti. Sıkıntıları tek tek not alan divan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceği belirtildi.

Doğu Marmara Kamyoncu Kooperatifi Üst Birliği 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek olan karayolları taşıma kanunu ile ilgili düzenlenmiş olan toplantısı Sakarya’da düzenlendi. Doğu Marmara Kamyoncu Kooperatifi Üst Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dayıoğlu başkanlığında Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO)’da düzenlenen toplantıya MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, MHP İl Başkanı Ziya Akar, SESOB Başkanı Hasan Alişan ve ülkenin birçok ilinden kamyoncu katıldı.

Haklı talepleriniz yerini bulur

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül yaptığı açıklamada,“Bu meselelerle alakalı yoğrulmuş bir hayatımız var. Bu sıkıntıları dinleyip de bunlarla alakalı hassasiyetleri anlamamak elde değil. Biz bunları not ettik. Arkadaşlarımız zaman zaman bu meseleleri kooperatif başkanlarımızla müzakere ediyoruz. Ben MHP milletvekiliyim. Fark etmez ben bu konuyu ilk fırsatta Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizin sıkıntılarınızı dile getireceğim. Bakanlık nezdinde yapılacak çalışmalar olsun, gerekse cumhurbaşkanına bu konu iletilmesi konusunda imkanlarımız dahilinde bu meselede sizlerle olmak istediğimi ifade ediyorum. İnşallah bu haklı talepleriniz yerini bulur. Türkiye’de kanunlarımız çok güzel, düzenlemelerimiz çok iyi. Fakat sosyal manada karşılığı olduğu taktirde, uygulandığı taktirde bunlar hüküm ifade eder. Bunlar doğrularda devletimizin bu sorunların, bu problemlerin bilincinde olmadığını bilmek yanlış olur. Mutlaka devlet farkındadır ama bu seslerin doğru bir sesle, doğru bir üslupla, doğru kanallar tercih edilerek ifade edilmesinde de yarar var” dedi.

Asla isyankar değildir

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (SESOB) Hasan Alişan ise yaptığı açıklamada, “Ortada bir sorun var. Bu ulaştırma sektörü kendisini muhatap olarak cumhurbaşkanını görüyor. Demek ki halk ile cumhurbaşkanı arasındaki köprülerinin koptuğunun işaretidir bu. Gelişmiş bir Türkiye var, yeni bir Türkiye inşa ediliyor asla itirazımız yok. Ancak eğer burada Türkiye Cumhuriyeti devleti tartışılıyor ise bir sorun var demektir. Bu soruna yetkililerin çözüm bulması lazım. Buradaki arkadaşlarımız kanunlara karşı değildir devlete isyan etmiyor. Benim kanunlara uyabilmem için alanlarım yok, tesislerim yok. Benim yolda yürüyen arabamın ehacizden dolayı arabamın bağlanması doğru değildir diyor. Asla ve asla isyankar değildir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kamyoncuların sıkıntıları dinleyerek not alan divan, sıkıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceği belirtildi.

