6 branş kategoride yarışan sporcular ödüllerini aldı Sakarya’da ‘Şampiyonlar Gecesi’ düzenlendi AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu: “Gönlümde Türkiye’nin 5 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılabilmesinde bir pay alabilmek istiyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

6 branş kategoride yarışan sporcular ödüllerini aldı Sakarya’da ‘Şampiyonlar Gecesi’ düzenlendi AK ...

İHA

2019 yılında 6 branş kategoride yarışan sporcular düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesiyle' ödüllerini aldı. Törende konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, "Gönlümde Türkiye'nin 5 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılabilmesinde bir pay alabilmek istiyorum" dedi.

6 branş kategoride yarışan sporcular ödüllerini aldı Sakarya’da ‘Şampiyonlar Gecesi’ düzenlendi AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu: “Gönlümde Türkiye’nin 5 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılabilmesinde bir pay alabilmek istiyorum”

2019 yılında 6 branş kategoride yarışan sporcular düzenlenen ‘Şampiyonlar Gecesiyle' ödüllerini aldı. Törende konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, “Gönlümde Türkiye’nin 5 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılabilmesinde bir pay alabilmek istiyorum” dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 2019 yarış sezonunda 6 branş, 44 kategoride düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışlar sonucunda birbirinden değerli sporcular kıyasıya yarıştı. Branşlarında dereceye giren kulüp ve sporculara kupaları taktim edilmek üzere ‘Şampiyonlar Gecesi’ düzenlendi. Düzenlenen geceye Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, protokol ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Acar yaptığı açıklamada, “2020 yılı öncelikle bize hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılar getirecektir diye umut ediyorum. Bu vesileyle çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyor olacağız. Uluslararası Federasyonumuzun 2020 projeksiyonunda bu sene gerçekleştirdiğimiz uluslararası başarılarımız nedeniyle iki büyük organizasyonu ülkemizde yapma teklifinde bulundular. Bizde bu teklifi üzerinde çalışmak için evet dedik. Biz bunları siz değerli sporcularımızın uluslararası arenadaki rakiplerinizle daha yakın bir ortamda yarışabilesiniz, oralardan alacağınız tecrübelerle ülkemizi tıpkı Kenan Sofuoğlu kardeşimiz gibi sizde yıllar boyunca arenada İstiklal Marşımızı okutun, bu şanlı bayrağımızı göndere çekin istiyoruz” dedi.

İnşallah herkesi inandıracağız
Türkiye’nin motosiklet tesislerine ihtiyacı olduğunu belirten AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu yaptığı açıklamada, “İnşallah 2020 ile alakalı benim en büyük hayalim, biliyorsunuz burada en büyük motosiklet camiasının en büyük dertlerinden bir tanesi bizim tesisimiz yok. Bizim tesislere ihtiyacımız var. Motor sporlarına gönül vermiş insanlara bu anlamda gerekli yatırım yapılmadı. Neden ülkemizde yarış pistleri, yarış tesisleri yok. Gönlümde Türkiye’nin 5 bölgesinde motor sporlarına uygun tesis yapılabilmesinde bir pay alabilmek istiyorum. Ama bunu başarabilir miyiz inşallah buna herkesi inandıracağız” diye konuştu.

Sakarya’ya kano pisti
Sakarya’da bir kano pistinin kurulacağını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “İnşallah Sakarya’mız için dünya şampiyonlarının yapılacağı bir kano pistinin yapılmasıyla ilgili projemizi hazırladık bakanımıza sunduk. Bakanımızın da sözünü aldık. En kısa zamanda dünya şampiyonalarının yapılacağı bir kano pistinin yapılmasıyla ilgili biz hazırlıklarımızı tamamladık bakanlığımızdan start bekliyoruz. Avrupa’da bir numara olan ve avrupa’da eşi benzeri olmayan en kısa zamanda Sakarya’mızda bisiklet pistinde dünyada bir numaralı pistimiz olacaktır. En kısa zamanda bunu tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Sakarya sporda da marka şehir
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, “Sakarya marka şehir, Sakarya tarımda marka şehir, sanayide marka şehir, turizmde marka şehir, aynı zamanda Sakarya sporda da marka şehir. Bu unvan kolay alınmıyor, mutlaka rol modellere ihtiyaç var, emek verenlere ihtiyaç var. Burada görmüş olduğumuz her bir kupa bir emeğin, bir gayretin, bir çalışmanın ürünü olarak buraya geliyor. İlimiz de bu unvanı alabilmek için mutlaka evveliyatında, geçmişinde gayret veren kişilerle bunu sağlamış oldu. Çok kıymetli Milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu’nun bu konuda gayretleri bir rol model olarak ilimize, gençliğe önder olması, biraz önce anlatılanlarda da çok güzel ifade edildiği gibi yalnızca spor adamlığıyla değil aynı zamanda ahlakıyla, karakteriyle de bir rol model olması, bu sporun burada geleceğine ait ümitlerimizi artırıyor” ifadelerini kullanırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız spor dendiğinde önemseyen, sporcu dendiğinde son derece mühimsiyen bir tavra, karaktere anlayışa sahiptir. Bunu hepimiz biliyoruz” dedi.
Açıklamaların ardından sporculara tek tek ödülleri verildi.

SAKARYA

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcuları ödüllendirdi
YEREL HABERLER Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcuları ...
İlk tank 2021 yılında banttan inecek AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “Ayda 6 tane tank üretilmiş olacak”
YEREL HABERLER İlk tank 2021 yılında banttan inecek AK Parti Genel ...
Ülkenin dört bir yanından gelen kamyoncular sıkıntılarını anlattı MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül: “İnşallah bu haklı talepleriniz yerini bulur”
YEREL HABERLER Ülkenin dört bir yanından gelen kamyoncular ...
Sakarya’da 40 yaşındaki hasta bir ilki yaşattı Hastanın kalın bağırsağında görülen tümör ender görülen ameliyat ile temizlendi Prof. Dr. Kerem Karaman: “Biz çok çok nadir yapılan bir ameliyatı gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Sakarya’da 40 yaşındaki hasta bir ilki ...
'Evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı
YEREL HABERLER 'Evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı
Köpeğe çarpınca aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu öldü Büyükşehir belediye başkanı sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpınca aracından indi, başka bir aracın ...
Sakarya´nın meşhur tadı 'ıslama köfte'
YEREL HABERLER Sakarya´nın meşhur tadı 'ıslama köfte'
Çalınan koyunlar, adaklık olarak satılmış
YEREL HABERLER Çalınan koyunlar, adaklık olarak satılmış
Mahir Ünal’ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Kazada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın araçta bulunmadığı belirtildi
YEREL HABERLER Mahir Ünal’ın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Kazada ...
Mahir Ünal´ın makam şoförü kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mahir Ünal´ın makam şoförü kaza yaptı: 4 yaralı
Peyzaj öğrencileri fidan üretim tesislerini gezdi
YEREL HABERLER Peyzaj öğrencileri fidan üretim tesislerini gezdi
Hendek’te su kuyusu ve battaniye için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Hendek’te su kuyusu ve battaniye için yardım ...
Çaldığı paralar ile bekçiler tarafından yakalanan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Çaldığı paralar ile bekçiler tarafından yakalanan ...
Sakarya'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı
Sapanca'da “Tarihi İpek Yolun’da Bir Gün” tur programı
YEREL HABERLER Sapanca'da “Tarihi İpek Yolun’da Bir Gün” tur ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X