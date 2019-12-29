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Vuslatın 746. Yılında Konya’dan sonra ilk kez Serdivan’da

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya'da gerçekleşen Şebi Arus etkinliklerinde görev alan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Hz. Mevlana'yı anma programı kapsamında Postnişin Ömer Tuğrul İnançer'in icrasında bu kez Serdivan'da sevenleriyle buluştu.

Vuslatın 746. Yılında Konya’dan sonra ilk kez Serdivan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Konya’da gerçekleşen Şebi Arus etkinliklerinde görev alan İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Hz. Mevlana’yı anma programı kapsamında Postnişin Ömer Tuğrul İnançer’in icrasında bu kez Serdivan’da sevenleriyle buluştu.
Postnişin Ömer Tuğrul İnançer ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Salonu’nu dolduran misafirlere 13. Yüzyıl’dan günümüze kadar uzanan ritüeller eşliğinde Acem Aşiran ayinini icra etti. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar saatler öncesinden ayinin icra edileceği salonu doldurdu.
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu adına konuşan topluluk ses sanatçısı Enes Ergür; icra edilecek program hakkında katılımcılara bilgi verirken, “Bu akşam son dönem Mevlevilerin büyük musikişinaslarından olan Hüseyin Fahrettin Dede Efendi’nin Acem Aşiran makamındaki ayini şerifini icra edeceğiz. Ve o ayin refakatinde Mevlevi mukabelesi gerçekleştirmiş olacağız. Sizlerle bizleri buluşturan öncelikle Hz. Allah’a hamdu sena ederiz. Ardından vesile olan Serdivan Belediyemize, Başkanımıza ve emeği geçenlere huzurlarınızda şükranlarımızı sunarız. Elbette ki teşrif edip geldiğiniz için sizlere de ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ederiz” dedi.
Program sonrası Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın konuğu olan Postnişin Ömer Tuğrul İnançer, misafirlerle icra edilen programın yanı sıra önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri programların detaylarını da paylaştı. Başkan Yusuf Alemdar anlamlı ve güzel program dolasıyla bir kez daha teşekkür ettiklerini ifade ederken, bu vesileyle Hz. Mevlana’yı vuslatın 746. senei devriyesinde hürmetle, muhabbetle ve rahmetle yad ettiklerini söyledi.

SAKARYA

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:43
  • GÜNEŞ 08:15
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:11
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