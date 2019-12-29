Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Şehirden Yansımalar’ konulu ödüllü fotoğraf yarışması sergisi ve ödül töreni Deprem Kültür Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Şehirden Yansımalar’ konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının sonuçlarının açıklanmasının ardından sergi açılışı ve ödül töreni Deprem Kültür Müzesi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Başkan Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, belediye meclis üyeleri, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği başkan ve üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Sergi açılışında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, fotoğraf sanatı ile olan anılarından bahsederek fotoğrafın duyguları en güzel yansıtan sanatlardan biri olduğunu vurguladı. Fotoğraf yarışmasına ilgi duyanları tebrik eden Başkan Işıksu, “Adapazarı’mızı çok seviyoruz. Sevgimizi hepimiz farklı bir biçimde ifade ediyoruz. Kıymetli fotoğraf dostlarımız da sevgilerini en güzel karelerle yansıtmışlar. Tebrik ediyorum. Kültüre ve sanata değer veren herkesle birlikte daha güzel bir Adapazarı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Adapazarı ilçe sınırları içindeki yaşam görüntülerinden oluşan; her türlü kültürel etkinlik, tören, mimari değerler, yemek, alışveriş, imalat, el işleri ve el emeğinden oluşan görsellerin değerlendirilerek sergilendiği Fotoğraf Sergisi açılışının ardından Başkan Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel başta olmak üzere protokol, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim ederek başarılar diledi. Daha sonra Başkan Işıksu, Başkan Yardımcısı Çelikel, SUBÜ Öğretim Görevlisi Fotoğraf Sanatçısı Servet Sezgin ve Cihat Çavdar ile birlikte sergilenen fotoğrafları inceledi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Fotoğraf yarışması sonuçları ile ilgili detaylı bilgi almak ve sergi kataloğuna ulaşmak isteyenler http://www.adapazari.bel.tr/duyuru/1/100/10gelenekselfotografyarismasisonucuinternet adresini tıklayarak sonuçları bu linkten öğrenebilir ve fotoğraf sergisini Deprem Kültür Müzesi’nde inceleyebilir” ifadelerine yer verildi.

SAKARYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:43

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